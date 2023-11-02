Андрій Садовий зазначив, що територія біля церкви Юри завжди належала Українській греко-католицькій церкві. Винятком були лише радянські часи. Тоді її використовували терористи в інший спосіб, облаштувавши там радіовежі, які глушили сигнали "Голосу Америки" та "Радіо Свободи".

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Садовий обурений рішенням суду

Міський голова зазначив, що лише у 2020 році міська влада повернула ділянку, яку також називають Митрополичими садами, церкві. Водночас він додав, що був здивованим, коли побачив, що Державна служба спеціального зв'язку подала позов до суду, щоби землю забрати собі назад.

Спершу я думав, що це непорозуміння, але коли починають тут з'являтися посередники від забудовників, які думають, чи можна забудувати цю землю – в мене це викликає шок. На жаль, суд задовольнив цей позов,

– зазначив він.

Андрій Садовий додав, що рішення суду оскаржили. Він підкреслив, що це "глупота зі сторони Держспецзв'язку", і що вона має зупинитися. Служба має відкликати позов і забути про Митрополичі сади, що належать церкві. Міський голова додав, що іншого використання відповідної земельної ділянки, крім як для потреб церкви, "не може бути".

Сьогодні, 2 листопада, під час сесії Львівської міської ради міський голова спільно з депутатами звернулися до президента України, голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра з проханням "зупинити це безчинство".

Львів стає більш безбар'єрним

Зауважимо, що на площі Ринок почали знімати бруківку і перекладати її після шліфування. Це роблять для того, щоб люди з інвалідністю мали можливість вільно почувати себе у самісінькому центрі Львова. Звернімо увагу, що роботи виконують не за кошти міського бюджету.

"Насамперед всі ці роботи виконуються за позабюджетні кошти. Тобто є грантодавці – іноземні компанії, українці, які готові давати кошти тільки на це. До прикладу, їх цікавить інклюзія і вони не хочуть чи не можуть давати кошти на різні мілітарні речі", – пояснив мер.

За словами Андрія Садового, країни-партнери допомагають, щоб люди з інвалідністю, зокрема, поранені військові мали можливість з комфортом пересуватися Львовом.