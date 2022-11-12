Российские СМИ разгоняют такую информацию, ссылаясь на управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, передает 24 канал.
Важно Россия блокирует перевозку зерна из Украины: в очереди сотни кораблей
В турецком ведомстве утверждают, что получили от морской администрации России официальное уведомление. Причин такого решения Россия, конечно, не объясняет.
Россия блокировала зерновой коридор
Российская сторона после взрывов в Севастополе заявила о приостановке зернового соглашения. Однако, после того, как с Кремлем поговорил президент Турции Реджеп Эрдоган, передумала. Уже 2 ноября Москва решила вернуться к участию в зерновом соглашении. Однако и после этого продолжила ставить палки в колеса – заблокировала проход кораблей с зерном.
Страна-агрессор пропускала не более 8 – 9 судов в день, хотя необходимо было 25 – 30. Так, 7 ноября в очереди было 210 кораблей:
- 88 судов стояли в очереди на запад в украинских портах,
- 18 загруженных судов ожидали инспекцию "выхода" в турецких территориальных водах.