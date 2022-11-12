Российские СМИ разгоняют такую информацию, ссылаясь на управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, передает 24 канал.

Важно Россия блокирует перевозку зерна из Украины: в очереди сотни кораблей

В турецком ведомстве утверждают, что получили от морской администрации России официальное уведомление. Причин такого решения Россия, конечно, не объясняет.

Россия блокировала зерновой коридор

Российская сторона после взрывов в Севастополе заявила о приостановке зернового соглашения. Однако, после того, как с Кремлем поговорил президент Турции Реджеп Эрдоган, передумала. Уже 2 ноября Москва решила вернуться к участию в зерновом соглашении. Однако и после этого продолжила ставить палки в колеса – заблокировала проход кораблей с зерном.

Страна-агрессор пропускала не более 8 – 9 судов в день, хотя необходимо было 25 – 30. Так, 7 ноября в очереди было 210 кораблей:

88 судов стояли в очереди на запад в украинских портах,

18 загруженных судов ожидали инспекцию "выхода" в турецких территориальных водах.

Смотрите больше – Россия возвращается в зерновое соглашение: видео