Так Россия пытается бороться против "русофобского курса", избранного Канадой. Об этом говорится на официальном сайте МИД страны-агрессора, сообщает 24 канал.

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Около 600 канадцам запретили въезд в Россию

На сайте российского МИДа разместили заявление относительно канадцев, которых включили в "стоп-лист". Там рассказали, что к ним якобы обращаются политики и общественные деятели из Канады и интересуются, какие меры приняла страна-террорист в ответ "на введенные Оттавой беспрецедентные персональные санкции" против россиян.

На официальном сайте МИД России опубликован поименный список канадских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе. Подчеркиваем, что с российской стороны подобные санкции вводятся вынужденно и исключительно в порядке реакции на враждебные действия руководства Канады,

– отметили в МИДе страны-агрессора.

В заявлении также говорится, что Россия призывает Канаду отказаться от "русофобского курса, лишающего страну самостоятельности во внешней политике и не отвечающего ее национальным интересам".

В целом Россия запретила въезд 592 канадцам. В частности, посетить территорию страны-террориста не смогут:

министр национальной обороны Канады Анита Ананд;

командир канадской военной тренировочной миссии в Украине "Юнифайер" с января по август 2016 года, бригадный генерал Тимоти Арсено;

председатель Королевского Тайного совета и министр по чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр;

командующий ВМС Канады, вице-адмирал Крэйг Бейнс;

премьер-министр Джастин Трюдо;

вице-премьер Христя Фриланд и другие.



Россия запретила въезд почти 600 канадцам / Скриншот сайта МИД России

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