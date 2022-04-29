Так Росія намагається боротися проти "русофобського курсу", який обрала Канада. Про це мовиться на офіційному сайті МЗС країни-агресорки, повідомляє 24 канал.

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Майже 600 канадцям заборонили в'їзд у Росію

На сайті російського МЗС розмістили заяву щодо канадців, яких включили до "стоп-листу". Там розповіли, що до них буцімто звертаються політики та громадські діячі з Канади та цікавляться, яких заходів вжила країна-терористка у відповідь "на введені Оттавою безпрецедентні персональні санкції" проти росіян.

На офіційному сайті МЗС Росії опубліковано поіменний перелік канадських громадян, яким закрито в'їзд до Російської Федерації на постійній основі. Наголошуємо, що з російської сторони подібні санкції вводяться вимушено і виключно в порядку реакції на ворожі дії керівництва Канади,

– зазначили в МЗС країни-агресорки.

У заяві також мовиться, що Росія закликає Канаду відмовитися від "русофобського курсу, який позбавляє країну самостійності у зовнішній політиці та не відповідає її національним інтересам".

Загалом Росія заборонила в'їзд 592 канадцям. Зокрема, відвідати територію країни-терористки не зможуть:

міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд;

командир канадської військової тренувальної місії в Україні "Юніфайєр" з січня до серпня 2016 року, бригадний генерал Тімоті Арсено;

голова Королівської Таємної ради та міністр з надзвичайних ситуацій Вільям Блер;

командувач ВМС Канади, віцеадмірал Крейг Бейнс;

прем'єр-міністр Джастін Трюдо;

віцепрем'єрка Христя Фріланд та інші.



Росія заборонила в'їзд майже 600 канадцям / Скриншот сайту МЗС Росії

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