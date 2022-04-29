Так Росія намагається боротися проти "русофобського курсу", який обрала Канада. Про це мовиться на офіційному сайті МЗС країни-агресорки, повідомляє 24 канал.
Зауважте Парламент Канади визнав звірства росіян в Україні геноцидом
Майже 600 канадцям заборонили в'їзд у Росію
На сайті російського МЗС розмістили заяву щодо канадців, яких включили до "стоп-листу". Там розповіли, що до них буцімто звертаються політики та громадські діячі з Канади та цікавляться, яких заходів вжила країна-терористка у відповідь "на введені Оттавою безпрецедентні персональні санкції" проти росіян.
На офіційному сайті МЗС Росії опубліковано поіменний перелік канадських громадян, яким закрито в'їзд до Російської Федерації на постійній основі. Наголошуємо, що з російської сторони подібні санкції вводяться вимушено і виключно в порядку реакції на ворожі дії керівництва Канади,
– зазначили в МЗС країни-агресорки.
У заяві також мовиться, що Росія закликає Канаду відмовитися від "русофобського курсу, який позбавляє країну самостійності у зовнішній політиці та не відповідає її національним інтересам".
Загалом Росія заборонила в'їзд 592 канадцям. Зокрема, відвідати територію країни-терористки не зможуть:
- міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд;
- командир канадської військової тренувальної місії в Україні "Юніфайєр" з січня до серпня 2016 року, бригадний генерал Тімоті Арсено;
- голова Королівської Таємної ради та міністр з надзвичайних ситуацій Вільям Блер;
- командувач ВМС Канади, віцеадмірал Крейг Бейнс;
- прем'єр-міністр Джастін Трюдо;
- віцепрем'єрка Христя Фріланд та інші.
Росія заборонила в'їзд майже 600 канадцям / Скриншот сайту МЗС Росії
Варто подивитися – Птушкіну, Дорофєєвій, Дантесу та іншим заборонили в'їзд до Росії на 50 років