Россия запускает БПЛА по Украине, в Киеве угроза баллистики: где еще звучит тревога

Атака дронов по Украине / GettyImages (иллюстративное изображение)

Российская армия продолжает запускать по Украине свои ударные беспилотники и другие летательные аппараты. В связи с угрозой атаки в ряде областей объявлена воздушная тревога.

О направлении движения вражеских дронов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал. Реклама Adv Где существует угроза обстрела? Воздушная тревога в разных областях: смотрите карту Дополняем новость... 21:46, 26 октября / Что еще одна ракета по Киеву из Черниговской области. 21:45, 26 октября / Еще одна баллистическая ракета по Киеву по тому же курсу. 21:45, 26 октября / Балистические ракеты по Киеву из Черниговской области. 21:42, 26 октября / Угроза применения баллистического оружия из Брянска. 21:41, 26 октября / Что еще один реактивный БПЛА в направлении Могилева-Подольского с востока. Реклама 21:37, 26 октября / 21:27, 26 октября / Группы реактивных БПЛА в Черниговской области, направляющиеся в Киевскую область. 21:22, 26 октября / Реактивные БПЛА в районе Ямполя (Винницкая область) летят на запад в направлении Могилева-Подольского. 21:18, 26 октября / Ударные БПЛА в Днепропетровской области в районе Шахтерского в направлении Павлограда.

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