Россия запускает БПЛА по Украине, в Киеве угроза баллистики: где еще звучит тревога

Атака дронов по Украине / GettyImages (иллюстративное изображение)
Российская армия продолжает запускать по Украине свои ударные беспилотники и другие летательные аппараты. В связи с угрозой атаки в ряде областей объявлена воздушная тревога.
О направлении движения вражеских дронов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.
Где существует угроза обстрела?
Воздушная тревога в разных областях: смотрите карту
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Что еще одна ракета по Киеву из Черниговской области.
Еще одна баллистическая ракета по Киеву по тому же курсу.
Балистические ракеты по Киеву из Черниговской области.
Угроза применения баллистического оружия из Брянска.
Что еще один реактивный БПЛА в направлении Могилева-Подольского с востока.
Группы реактивных БПЛА в Черниговской области, направляющиеся в Киевскую область.
Реактивные БПЛА в районе Ямполя (Винницкая область) летят на запад в направлении Могилева-Подольского.
Ударные БПЛА в Днепропетровской области в районе Шахтерского в направлении Павлограда.
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