Росія запускає БпЛА по Україні, у Києві загроза балістики: де ще лунає тривога

Атака дронів по Україні / GettyImages (ілюстративне)

Російська армія продовжує запускати по Україні свої ударні безпілотники та інші повітряні цілі. Через загрозу атаки у низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про напрямок руху ворожих дронів пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал. Реклама Adv Де є загроза обстрілу? Повітряна тривога у різних областях: дивіться карту Доповнюємо новину... 21:46, 26 жовтня / Ще ракета на Київ з Чернігівщини. 21:45, 26 жовтня / Ще балістична ракета на Київ тим самим курсом. 21:45, 26 жовтня / Балістичні ракети на Київ з Чернгівщини. 21:42, 26 жовтня / Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська. 21:41, 26 жовтня / Ще один реактивний БпЛА у напрямку Могилів-ПОдільська зі сходу. Реклама 21:37, 26 жовтня / Реактивний БпЛА у напрямку Фастова з південного сходу. 21:27, 26 жовтня / Групи реактивних БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину. 21:22, 26 жовтня / Реактивні БпЛА в р-ні Ямполя (Вінниччина) західним курсом у напрямку Могилів-Подільська. 21:18, 26 жовтня / Ударні БпЛА на Дніпропетровщині в районі Шахтарського у напрямку Павлограду.

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