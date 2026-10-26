Росія запускає БпЛА по Україні, у Києві загроза балістики: де ще лунає тривога

Атака дронів по Україні / GettyImages (ілюстративне)
Російська армія продовжує запускати по Україні свої ударні безпілотники та інші повітряні цілі. Через загрозу атаки у низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про напрямок руху ворожих дронів пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.
Де є загроза обстрілу?
Повітряна тривога у різних областях: дивіться карту
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Ще ракета на Київ з Чернігівщини.
Ще балістична ракета на Київ тим самим курсом.
Балістичні ракети на Київ з Чернгівщини.
Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська.
Ще один реактивний БпЛА у напрямку Могилів-ПОдільська зі сходу.
Реактивний БпЛА у напрямку Фастова з південного сходу.
Групи реактивних БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
Реактивні БпЛА в р-ні Ямполя (Вінниччина) західним курсом у напрямку Могилів-Подільська.
Ударні БпЛА на Дніпропетровщині в районі Шахтарського у напрямку Павлограду.
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