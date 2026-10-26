Live
Переглядів: Час читання:1 хв

Росія запускає БпЛА по Україні, у Києві загроза балістики: де ще лунає тривога

Дарія Черниш
Атака дронів по Україні

Атака дронів по Україні / GettyImages (ілюстративне)

Російська армія продовжує запускати по Україні свої ударні безпілотники та інші повітряні цілі. Через загрозу атаки у низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про напрямок руху ворожих дронів пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

Реклама
Adv

Де є загроза обстрілу?

Повітряна тривога у різних областях: дивіться карту

Доповнюємо новину...

Ще ракета на Київ з Чернігівщини.

Ще балістична ракета на Київ тим самим курсом.

Балістичні ракети на Київ з Чернгівщини.

Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська.

Ще один реактивний БпЛА у напрямку Могилів-ПОдільська зі сходу.

Реклама

Реактивний БпЛА у напрямку Фастова з південного сходу.

Групи реактивних БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

Реактивні БпЛА в р-ні Ямполя (Вінниччина) західним курсом у напрямку Могилів-Подільська.

Ударні БпЛА на Дніпропетровщині в районі Шахтарського у напрямку Павлограду.

Повʼязані теми:

Коментарі

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Реклама
Adv