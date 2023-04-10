В ролике президента Украины изображают алкоголиком и наркоманом. А первую леди Елену Зеленскую – именно той, на кого делает ставки Запад.
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Более того, в мультике Залужный докладывает президенту, что якобы Украина "проиграла битву за Бахмут".
Что известно об ИПСО от россиян
Россияне запустили масштабную ИПСО с новым "французским мультиком" о Зеленском и Украине: в "зоне поражения" фейсбук, твиттер, текток и ютуб,
– заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Следует заметить, что россияне запустили эту информационно-психологическую операцию (ИПСО) еще в марте. Тогда враги сделали клон украинского СМИ и писали о "французском мультике", оскорбляющем Украину.
Россия запустила ИПСО о якобы "французском" мультике, оскорбляющем Украину
Согласно данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, российская пропаганда активно распространяет свой "шедевр" через аккаунты на большинстве популярных соцсетей и на ютубе. В частности, Россия:
- с 9 апреля в фейсбуке использует пустую страницу с названием Fantastic vw7;
- в тектоке, твиттере и ютубе – фейковые псевдоаккаунты пользователей и сетку блогеров, часть из которых мимикрирует под иностранных "независимых обозревателей" и мелкие СМИ;
- опубликовала несколько новостей с ошибками на мелких англоязычных ресурсах, чтобы легализовать ложь и разглашение ее за "создание мультипликаторов из Франции".
Россия запустила ИПСО в соцсетях
Россияне пытаются распространить информационно-психологическую операцию, чтобы увлечь иностранную аудиторию и создать видимость своей непричастности к кампании.
К тому же оккупанты стремятся создать предпосылки к развалу вооруженной коалиции и ослаблению международной поддержки Украины,
– предупредили в Центре.
Что известно об этой ИПСО россиян
- Еще в марте Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности предупредил, что россияне в фейсбуке распространили якобы "французский мультик", оскорбляющий Украину. Чтобы запрет "мультик" даже предложили украинцам подписать петицию. Перейдя по ссылке, люди попадают не в петицию, а в клон украинского издания.
- Кремль создал клон интернет-издание "РБК-Украина". Цель – разогнать "предательство" об индексации пенсий.
- Настоящее доменное имя украинского медиа – rbc.ua, подделки – rbk.media. Рекламный менеджер настоящего "РБК Украина" заявил, что они не связаны с клоном.
- В тексте враги пытались убедить читателя, что якобы последняя индексация украинских пенсий – "символическая", украинская власть – живет "в отрыве от народа".