Россия запускала полторы сотни БпЛА: сколько сбили силы ПВО

В ночь на 26 марта Россия атаковала Украину с помощью 153 дронов. Большинство удалось сбить силам ПВО.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Сколько дронов смогли обезвредить силы ПВО?

В ночь на 26 марта враг атаковал Украину с помощью 153 ударных БпЛА типа "Шахед", Гербера, Италмас и других. Их запускали с направлений Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, что в России, а также Гвардейское и Чауда, что в оккупированном Крыму.

Из них около 100 – "Шахеды".

Силам ПВО удалось сбить или подавить 130 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на пяти локациях.

Что атаковали дроны?