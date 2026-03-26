Россия запускала полторы сотни БпЛА: сколько сбили силы ПВО
- Россия атаковала Украину 153 дронами, из которых 100 были "Шахеды".
- Силы ПВО Украины сбили или подавили 130 беспилотников, зафиксировано попадание 16 дронов на 11 локациях.
В ночь на 26 марта Россия атаковала Украину с помощью 153 дронов. Большинство удалось сбить силам ПВО.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Сколько дронов смогли обезвредить силы ПВО?
В ночь на 26 марта враг атаковал Украину с помощью 153 ударных БпЛА типа "Шахед", Гербера, Италмас и других. Их запускали с направлений Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, что в России, а также Гвардейское и Чауда, что в оккупированном Крыму.
Из них около 100 – "Шахеды".
Силам ПВО удалось сбить или подавить 130 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на пяти локациях.
Что атаковали дроны?
Россия нанесла удар БпЛА по портовой и энергетической инфраструктуре Одесской области. Есть повреждения в городе Измаил и в Вилковской общине. Беспилотники направлялись из акватории Черного моря.
Ранее представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук говорил 24 Каналу, что противник регулярно пытается атаковать критическую инфраструктуру Одесской области, а еще промышленную, портовую и припортовую. Однако наша эшелонированная противовоздушная оборона обезвреживает большинство угроз.