06:27, 13 июля

Десять лет назад, в июле 2014 года, на Донбассе сбили малазийский "Боинг" рейса MH17. Стало известно, что тогда в Нидерландах рассматривали реальную возможность военного вмешательства.

Том Миддендорп, бывший начальник штаба обороны вооруженных сил Нидерландов, также подтвердил, что "это был вполне реальный вариант".