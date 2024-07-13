О главных новостях Украины, ситуацию на фронте, потери российской армии по состоянию на субботу, 13 июля, рассказывает 24 Канал в хронологии.
Смотрите также В Польше высказались о возможности сбития российских ракет и объяснили дилемму
Пока Россия терроризировала Украину "Шахедами" ночью 13 июля, неизвестные беспилотники прилетели по их энергетической инфтраструктуре. В частности, под удар попала Ростовская область. Горела местная нефтебаза.
В Нидерландах рассматривали вариант военного вмешательства в зону сбития MH17
Десять лет назад, в июле 2014 года, на Донбассе сбили малазийский "Боинг" рейса MH17. Стало известно, что тогда в Нидерландах рассматривали реальную возможность военного вмешательства.
Том Миддендорп, бывший начальник штаба обороны вооруженных сил Нидерландов, также подтвердил, что "это был вполне реальный вариант".
В ночь на 13 июля мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Полтавской области. Известно, что туда направлялся "Шахед".