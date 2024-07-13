Про головні новини України, ситуацію на фронті, втрати російської армії станом на суботу, 13 липня, розповідає 24 Канал у хронології.
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Поки Росія тероризувала Україну "Шахедами" вночі 13 липня, невідомі безпілотники прилетіли по їхній енергетичній інфтраструктурі. Зокрема, під удар потрапила Ростовська область. Горіла місцева нафтобаза.
У Нідерландах розглядали варіант військового втручання у зону збиття MH17
Десять років тому, у липні 2014 року, на Донбасом збили малазійський "Боїнг" рейсу MH17. Стало відомо, що тоді у Нідерландах розглядали реальну можливість військового втручання.
Том Міддендорп, колишній начальник штабу оборони збройних сил Нідерландів, також підтвердив, що "це був цілком реальний варіант".
Вночі проти 13 липня моніторингові канали повідомляли про вибухи у Полтавській області. Відомо, що туди прямував "Шахед".