Про головні новини України, ситуацію на фронті, втрати російської армії станом на суботу, 13 липня, розповідає 24 Канал у хронології.

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06:30, 13 липня

Поки Росія тероризувала Україну "Шахедами" вночі 13 липня, невідомі безпілотники прилетіли по їхній енергетичній інфтраструктурі. Зокрема, під удар потрапила Ростовська область. Горіла місцева нафтобаза.

06:27, 13 липня

У Нідерландах розглядали варіант військового втручання у зону збиття MH17

Десять років тому, у липні 2014 року, на Донбасом збили малазійський "Боїнг" рейсу MH17. Стало відомо, що тоді у Нідерландах розглядали реальну можливість військового втручання.

Том Міддендорп, колишній начальник штабу оборони збройних сил Нідерландів, також підтвердив, що "це був цілком реальний варіант".

06:26, 13 липня

Вночі проти 13 липня моніторингові канали повідомляли про вибухи у Полтавській області. Відомо, що туди прямував "Шахед".