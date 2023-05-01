Центр стратегических коммуникаций объяснил, что эту ложную информацию оккупанты распространяют в фейсбуке. Ложь враги запустили со страницы Active join.
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Что известно об очередной ИПСО россиян
По данным Центра стратегических коммуникаций, Россия:
- эту психологическую кампанию запустила 29 апреля;
- тогда же создала фейковую страницу.
По сей день она не заблокирована и все ее "рекламы" еще могут появляться в лентах пользователей фейсбука, однако сама страница пуста,
– заявили в SPRAVDI.
Там также объяснили, что содержание очередного вброса россиян касается президента Украины Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Пропагандисты продуцируют фейки об их "конфликте" и распространяют нарратив о том, что Залужного якобы готовят на роль будущего украинского президента,
– рассказали в Центре.
Там объяснили, что россияне не впервые предпринимают попытки публично "поссорить" Зеленского и Залужного, чтобы спровоцировать панические настроения среди украинцев. Однако врагу это не удается.
Важно, что эти слухи опровергал министр обороны Украины Алексей Резников и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Последний назвал их попыткой России расшатать ситуацию в Украине.
Оккупанты распространяют фейки о якобы "конфликте" Зеленского и Залужного / Скриншоты SPRAVDI