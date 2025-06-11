В целом российские военные выпустили 85 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов различных типов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько дронов удалось сбить

С 22:00 10 июня и в течение ночи на 11 июня россияне атаковали Украину 85 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с таких направлений, как Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск с территории России и с Чауды, Гвардейского с территории временно оккупированного Крыма.

Кроме этого, оккупанты запустили баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области. Под российским ударом оказалась Харьковская область, Донецкая и Одесская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– отмечают в Воздушных силах.

Там добавляют, что по состоянию на 08:00 противовоздушной обороне удалось обезвредить 49 вражеских "Шахедов" и беспилотников других типов на востоке, юге, севере и в центре страны. Стоит заметить, что 40 из них сбили огневыми средствами поражения, тогда как 9 были локально потеряны или подавлены РЭБ.

Добавим, что в результате российской атаки зафиксировано попадание в 14 локациях и падение обломков в 2 локациях.



Сколько дронов сбили 11 июня / Инфографика Воздушных сил