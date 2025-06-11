Загалом російські військові випустили 85 "Шахедів" та безпілотників-імітаторів різних типів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки дронів вдалося збити

З 22:00 10 червня та протягом ночі на 11 червня росіяни атакували Україну 85 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із таких напрямків, як Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ з території Росії та з Чауди, Гвардійського з території тимчасово окупованого Криму.

Окрім цього, окупанти запустили балістичну ракету Іскандер-М із Курської області. Під російським ударом опинилася Харківщина, Донеччина та Одещина.