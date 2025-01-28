Атака осуществлялась по разным направлениям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько российских БПЛА сбила ночью ПВО

Над отражением атаки работала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы.

По состоянию на 9:30 подтверждено сбивание 65 ударных БПЛА.

Еще 28 беспилотников были локационно потеряны и не достигли целей – без негативных последствий.

Два из них вылетели в направлении России и Белоруссии. Один беспилотник – в воздухе, боевая работа продолжается,

– добавили в Воздушных силах в 9:58.

Атаковал враг по разным направлениям: с Орла, Брянска, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска в России и мыса Чауда в Крыму.

К сожалению, в результате атаки были повреждены здания частных предприятий, инфраструктурных объектов, дома, автотранспорт.

Прошло без жертв, а травмированным оказывается помощь.

Продолжается ликвидация последствий атаки в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.