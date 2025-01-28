Атака здійснювалася із різних напрямків. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Скільки російських БпЛА збила вночі ППО

Над відбиття атаки працювала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи.

Станом на 9:30 підтверджено збиття 65 ударних БпЛА.

Ще 28 безпілотників були локаційно втрачені та не досягли цілей – без негативних наслідків.

Два із них вилетіли у напрямку Росії та Білорусі. Один безпілотник – в повітрі, бойова робота триває,

– додали у Повітряних силах о 9:58.

Атакував ворог із різних напрямків: Орла, Брянська, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська у Росії та мису Чауда у Криму.

На жаль, унаслідок атаки було пошкоджено будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об'єктів, будинки, автотранспорт.

Минулося без жертв, а травмованим надається допомога.

Триває ліквідація наслідків атаки в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях.