Такое мнение в эфире 24 канала высказал представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Он отметил, что Россия не рассчитывала на такую мощь мировой реакции.

Интересно Пока диалог продолжается, у России связаны руки относительно военных действий, – Гармаш

Гармаш подчеркнул, что Украину никогда так военно не поддерживали. По его словам, украинской армии сейчас поставляют больше оружия, чем за все годы войны.

Россия сама немного затянула эту угрозу напряжения, которую создала. Она сама от этой угрозы и страдает. Ведь за эти три месяца, пока российские войска концентрируются на украинских границах, мы получили много оружия. Сергей Гармаш Представитель Донецкой области в ТКГ

Гармаш: Украина не должна сдавать позиции

Представитель Донецкой области в ТКГ также отметил, что Киеву важно не изменять свои принципы в борьбе с агрессией.

Не важно, будет ли во взглядах России прогресс или нет. Главное, чтобы мы не сдали свои позиции, чтобы не было регресса,

– добавил он.

Гармаш подчеркнул, что важной частью позиции Украины есть то, что другой стороной конфликта для Киева является Москва, а не боевики. На прямой диалог Киев с временно оккупированными территориями не пойдет, отметил он.

Сергей Гармаш о нерушимости украинской позиции: смотрите видео

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