В НАТО не будут игнорировать поддержку Украины, ведь, по словам Йенса Столтенберга, это "сейчас является правильным". Об этом говорилось во время совместного брифинга с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, сообщает 24 канал.
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Силы обороны подготовлены, – Столтенберг
"Силы обороны, украинская армия стала намного сильнее, чем в 2014 году. Они лучше экипированы и лучше подготовлены", – сказал генеральный секретарь Альянса.
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Кроме того, о ситуации в Украине и возможном российском вторжении высказался и Борис Джонсон.
Он не исключил, что Великобритания, в случае военных действий, готова "пойти дальше" и оказать дополнительную военную поддержку Украине.
Рассмотрим, что еще мы можем предложить,
– заявил Борис Джонсон.
Позиция НАТО по Украине: последние новости
- Из-за угрозы российского вторжения в Украину НАТО стягивает свои войска в страны Восточной Европы, их могут оставить и на долгое время. Это якобы может сдержать Кремль от продвижения на Запад.
- 8 февраля генсек Североатлантического альянса отметил, что риск вторжения России в Украину повышается.
- Уже 10 февраля Йенс Столтенберг поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. В частности, говорили об ответных мерах на угрозы России.