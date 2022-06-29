Российские кафиры продолжают падение в пропасть неадекватности. Им всюду считается угроза терактов, хотя единственными террористами на тысячи километров являются только россияне.

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На Буданова завели дело

Следственный комитет России решил похвастаться тем, что завел дело в руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова. Ему инкриминируется угроза совершения терактов на территории России.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.205 УК России (угроза совершения террористического акта),

– говорится в материалах дела.

Оккупанты решили завести дело на Буданова из-за его интервью Financial Times. Интересно, что его слова касались временно оккупированных территорий Украины, которые русские с какого-то испуга стали считать своими и надеяться, что задержатся там надолго.

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Сбежать с фронта мечтает не только рядовое "пушечное мясо" россиян. Искать пути возвращения домой начали и московские генералы .

Путин до сих пор верит в то, что сможет захватить большую часть Украины . Об этом сообщили американские разведчики.

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