Отмечается, что отдельные подразделения врага перебрасываются военно-транспортными самолетами. При этом оккупанты предварительно совершили хаотические минирования, пытаясь замедлить продвижение подразделений ВСУ.

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Переброска отдельных подразделений оккупантов из Беларуси в Россию

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Полесском направлении враг завершает перегруппировку и подготовку передислокации отдельных своих подразделений с территории Беларуси в Россию.

По имеющейся информации, отдельные подразделения оккупантов из состава воздушно-десантных войск перебрасываются военно-транспортными самолетами в город Белгород,

– говорится в актуальном своде Генштаба.

К слову, с целью замедления продвижения Вооруженных Сил Украины, оккупанты хаотически меняли не только ранее занятые позиции и участки местности, но и пути выдвижения.

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