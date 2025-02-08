Об этом 24 Каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, отметив, что Китай уже фактически поглотил Россию, и она стала частью китайского мира.

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Россия полностью зависима от Китая

По словам Артура Харитонова, Китай может завершить войну одним телефонным звонком. Пекин является решающим фактором в российско-украинской войне, и его влияние на российскую экономику, финансы, вооруженные силы и государство в целом является критическим.

Как только прекратятся китайские поставки, Россия не сможет вести войну,

– подчеркнул он.

Сейчас Россия держится "на плаву" только благодаря поддержке Китая, который оказывает всестороннюю помощь после каждого раунда международных санкций.

Кремль стремится не только к войне в Европе. Харитонов также предостерег, что Кремль имеет амбиции в отношении Южной Кореи, Японии и Тайваня, ведь Россия может стать участником войны с участием Китая.

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Как Си Цзиньпин влияет на Путина

Китай уже фактически поглотил Россию, и она стала частью китайской сферы влияния. Харитонов отмечает, что Си Цзиньпин, вероятно, не остановит своих отношений с Путиным, поскольку это его идеологический выбор. Он имеет общие с Путиным амбиции, но в гораздо больших масштабах.

Си болеет теми же болезнями, что и Путин, только в значительно более широких форматах,

– подчеркнул Артур Харитонов.

Китайский лидер неоднократно заявлял, что его цель – восстановить китайскую справедливость и СССР до границ Варшавского пакта. Он стремится к мировому доминированию и свято верит в концепт Поднебесной.

Заметим! Исполнительный директор Совета экономической безопасности Украины Денис Гутик рассказал, что Россия закупила комплектующие и расходные материалы для своего ВПК на 18,2 миллиарда долларов, и не только у Китая.

Напомним, что во время кровавой Олимпиады в Пекине Си Цзиньпин верифицировал полномасштабное вторжение России в Украину, объявив безлимитную дружбу с Кремлем и фактически оказывая полную поддержку в войне.