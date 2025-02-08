Про це 24 Каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, зазначивши, що Китай вже фактично поглинув Росію, і вона стала частиною китайського світу.

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Росія повністю залежна від Китаю

За словами Артура Харитонова, Китай може завершити війну одним телефонним дзвінком. Пекін є вирішальним фактором у російсько-українській війні, і його вплив на російську економіку, фінанси, збройні сили та державу загалом є критичним.

Щойно припиняться китайські постачання, Росія не зможе вести війну,

– наголосив він.

Зараз Росія тримається "на плаву" лише завдяки підтримці Китаю, який надає всебічну допомогу після кожного раунду міжнародних санкцій.

Кремль прагне не лише війни в Європі. Харитонов також застеріг, що Кремль має амбіції щодо Південної Кореї, Японії та Тайваню, адже Росія може стати учасником війни за участю Китаю.

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Як Сі Цзіньпін впливає на Путіна

Китай вже фактично поглинув Росію, і вона стала частиною китайської сфери впливу. Харитонов зазначає, що Сі Цзіньпін, ймовірно, не зупинить своїх відносин із Путіним, оскільки це його ідеологічний вибір. Він має спільні з Путіним амбіції, але у набагато більших масштабах.

Сі хворіє тими самими хворобами, що й Путін, тільки в значно ширших форматах,

– підкреслив Артур Харитонов.

Китайський лідер неодноразово заявляв, що його мета – відновити китайську справедливість та СРСР до кордонів Варшавського пакту. Він прагне світового домінування та свято вірить в концепт Піднебесної.

Зауважимо! Виконавчий директор Ради економічної безпеки України Денис Гутик розповів, що Росія закупила комплектування та витратні матеріали для свого ВПК на 18,2 мільярда доларів, і не лише в Китаю.

Нагадаємо, що під час кривавої Олімпіади в Пекіні Сі Цзіньпін верифікував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, оголосивши безлімітну дружбу з Кремлем і фактично надаючи повну підтримку у війні.