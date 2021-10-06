Такое мнение высказала экономистка, народный депутат VIII созыва Виктория Войцицкая в эфире 24 канала. Она считает, что газовый кризис в Европе можно было бы объяснить формальными причинами, но это не так.

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"Мы с вами прекрасно понимаем. Есть партнер (Россия – 24 канал), у которого есть соответствующий ресурс для того, чтобы страны ЕС не испытывали кризис. Если бы этот партнер был добропорядочным и видел, что есть увеличение спроса, то он обеспечил бы этот спрос необходимой предложением", – пояснила Войцицкая.

Вероятный план "Газпрома"

Однако "Газпром", по ее словам, не делает этого специально. Россия хочет выполнять лишь свои обязательства в рамках долговременных договоров.

Если точнее, то они ждут, когда Европа приползет к ним на коленях и будет уговаривать начать поставлять газ на европейский рынок. Виктория Войцицкая Экономист, народный депутат VIII созыва

Если это все же произойдет – Европа только будет спрашивать при каких условиях можно получить газ. Первое условие России будет точно таким же – ввод в эксплуатацию "Северного потока-2".

Согласится ли Европа? Вероятность ежедневно становится выше,

– подытожила Войцицкая.

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