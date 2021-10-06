Таку думку висловила економістка, народна депутатка VIII скликання Вікторія Войціцька в ефірі 24 каналу. Вона вважає, що газову кризу в Європі можна було б пояснити формальними причинами, але це не так.

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"Ми з вами прекрасно розуміємо. Є партнер (Росія – 24 канал), у якого є відповідний ресурс для того, щоб країни ЄС не відчували кризи. Якби цей партнер був доброчесний і бачив, що є збільшення попиту, то він забезпечив би цей попит необхідною пропозицією", – пояснила Войціцька.

Ймовірний план "Газпрому"

Однак "Газпром", за її словами, не робить цього спеціально. Росія хоче виконувати лише свої зобов'язання в рамках довготривалих договорів.

Якщо точніше, то вони чекають, коли Європа приповзе до них на колінах і вмовлятиме почати постачати газ на європейський ринок. Вікторія Войціцька Економістка, народна депутатка VIII скликання

Якщо це все ж станеться – Європа лише питатиме, за яких умов можна отримати газ. Перша умова Росії буде точно такою – введення в експлуатацію "Північного потоку-2".

Чи погодиться Європа? Ймовірність щодня стає вищою,

– підсумувала Войціцька.

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