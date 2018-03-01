Россия – единственная угроза существованию Америки, – генерал США

Глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Россия сейчас является единственной экзистенциальной угрозой для Америки.

Об этом сообщает CNBC.

"Все, что мы (США – "24") делаем в отношении Северной Кореи, затрагивает Китай. Все, что мы делаем в отношении Китая, затрагивает Россию. Все, что мы делаем в отношении России, затрагивает всех остальных", – подчеркнул Хайтен.

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В то же время директор Страткома США добавил, что Россия, Китай и Северная Корея представляют собой различные угрозы для Соединенных Штатов. По его мнению, и опасность, которую несет КНДР, является "уникальной в своем роде". А что касается Китая, то он является противником, который развивается быстрее всего, отметил генерал США.