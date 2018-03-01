Росія – єдина загроза існуванню Америки, – генерал США

Глава Стратегічного командування Збройних сил США генерал Джон Хайтен заявив, що Росія наразі є єдиною екзистенційною загрозою для Америки.

Про це повідомляє CNBC.

"Все, що ми (США – "24") робимо щодо Північної Кореї, зачіпає Китай. Все, що ми робимо щодо Китаю, зачіпає Росію. Все, що ми робимо щодо Росії, зачіпає всіх інших", – підкреслив Хайтен.

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Водночас директор Страткому США додав, що Росія, Китай і Північна Корея становлять собою різні загрози для Сполучених Штатів. На його думку, та небезпека, яку несе КНДР, є "унікальною у своєму роді". А щодо Китаю, то він є супротивником, який розвивається найшвидше, зазначив генерал США.