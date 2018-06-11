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Россия без объяснений не пропускает украинские автомобили, – Госпогранслужба

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Россия без объяснений не пропускает украинские автомобили
Россия без объяснений не пропускает украинские автомобили / Фото пресс-службы Госпогранслужбы

Российская сторона в минувшие сутки не пропустила на территорию РФ и без всяких объяснений вернула в сторону Украины более 100 легковых автомобилей на украинской регистрации с гражданами Украины. Сейчас скопление грузовиков на выезд из Украины наблюдается перед пунктом пропуска "Сеньковка" в Черниговской области.

Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы.

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По состоянию на 12:00 часов 11 июня очередь на выезд составляла около 85 грузовых автомобилей, почти 40 из  которых были оформлены с нашей стороны, застряли на территории между пунктами пропуска и не пропускаются российской стороной,
– рассказали в Госпогранслужбе.

Отмечается, что в течение минувших суток и сегодня утром сотрудники Федеральной пограничной службы РФ совместно с представителями других служб, осуществляющих контрольные операции в российском пункте пропуска "Нехотеевка", напротив пункта пропуска "Гоптовки", не пропустили на территорию РФ и без всяких объяснений вернули в сторону Украины более 100 легковых автомобилей на украинской регистрации с гражданами Украины.

"Предварительно, причиной непропуска и возврата авто смежной стороной является якобы проведение усиленного контроля перед празднованием Дня России. Является ли это причиной – пока не известно. Ситуация отслеживается", – добавляют пограничники.

 

Теги: Новости Украины Госпогранслужба Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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