Росія без пояснень не пропускає українські автомобілі, – Держприкордонслужба

Російська сторона минулої доби не пропустили на територію РФ та без будь-яких пояснень повернули в бік України понад 100 легкових автомобілів української реєстрації з громадянами України. Наразі накопичення вантажівок на виїзд з України спостерігається перед пунктом пропуску "Сеньківка", що в Чернігівській області.

Про це повідомляють у прес-службі Держприкордонслужби.

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Станом на 12:00 години 11 червня черга на виїзд становила близько 85 вантажних автомобілів, майже 40 із них, які були оформлені з нашого боку, застрягли на території між пунктами пропуску та не пропускаються російською стороною,

– розповіли у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що протягом минулої доби та сьогодні зранку співробітники Федеральної прикордонної служби РФ спільно з представниками інших служб, які здійснюють контрольні операції в російському пункті пропуску "Нєхотєєвка", що напроти пункту пропуска "Гоптівки", не пропустили на територію РФ та без будь-яких пояснень повернули в бік України понад 100 легкових автомобілів української реєстрації з громадянами України.

"Попередньо, причиною непропуску та повернення авто суміжною стороною є нібито проведення посиленого контролю перед святкуванням Дня Росії. Чи є це причиною – наразі не відомо. Ситуація відслідковується", – додають прикордонники.