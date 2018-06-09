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На Донеччині жінка навмисне наїхала на прикордонника

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На Донеччині жінка здійснила наїзд на прикордонника
На Донеччині жінка здійснила наїзд на прикордонника / dpsu.gov.ua

В Донецькій області на контрольному пункті в'їзду і виїзду "Новотроїцьке" жінка здійснила наїзд на прикордонника, який проводив оформлення осіб та транспортних засобів.

Про це повідомляє прес-служба Національної прикордонної служби України.

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Зазначається, що жінка намагалася поза чергою перетнути територію контрольного пункту в'їзду і виїзду. Прикордонник зробив жінці зауваження, після якого вона здійснила навмисний наїзд на чоловіка, переїхавши йому обидві ноги.

Прес-служба повідомляє, що стан здоров’я прикордонника задовільний. 

Наразі жінку затримали та передали співробітникам Національної поліції.

До Волноваського ВП ГУНП України в Донецькій області направлено повідомлення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 345 КК України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу",
– йдеться у повідомленні.

Теги: Новини України Новини Донецька Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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