На Донеччині жінка навмисне наїхала на прикордонника

В Донецькій області на контрольному пункті в'їзду і виїзду "Новотроїцьке" жінка здійснила наїзд на прикордонника, який проводив оформлення осіб та транспортних засобів.

Про це повідомляє прес-служба Національної прикордонної служби України.

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Зазначається, що жінка намагалася поза чергою перетнути територію контрольного пункту в'їзду і виїзду. Прикордонник зробив жінці зауваження, після якого вона здійснила навмисний наїзд на чоловіка, переїхавши йому обидві ноги.

Прес-служба повідомляє, що стан здоров’я прикордонника задовільний.

Наразі жінку затримали та передали співробітникам Національної поліції.

До Волноваського ВП ГУНП України в Донецькій області направлено повідомлення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 345 КК України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу",

– йдеться у повідомленні.