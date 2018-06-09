На Донетчине женщина умышленно наехала на пограничника
В Донецкой области на контрольном пункте въезда и выезда "Новотроицкое" женщина совершила наезд на пограничника, который проводил оформление лиц и транспортных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной пограничной службы Украины.
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Сообщается, что женщина пыталась вне очереди пересечь территорию контрольного пункта въезда и выезда. Пограничник сделал женщине замечание, после которого она совершила умышленный наезд на мужчину, переехав ему обе ноги.
Пресс-служба сообщает, что состояние здоровья пограничника удовлетворительное.
Сейчас женщину задержали и передали сотрудникам Национальной полиции.
К Волновахском ОП ГУНП Украины в Донецкой области направлено уведомление по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа",
– говорится в сообщении.