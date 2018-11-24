Россия была обречена проиграть выборы главы Интерпола

Мировые медиа продолжают обсуждать итоги выборов руководителя Интерпола, которые состоялись на днях в Дубае.

На выборах главы международной полицейской организации Интерпол победил бывший вице-президент этой организации – 57-летний кореец Ким Чен Янг. Хотя многие считали фаворитом представителя России – Александра Прокопчука.

"На самом деле, победа представителя Южной Кореи – нормальный и вполне ожидаемый результат", – написал эксперт-международник Борис Немировский в своей аналитической статье "#ІнтерполНеНаш".

Ким собрал абсолютное большинство голосов, – отмечает Немировский. – А Прокопчук был "стопроцентно проходным" разве только в мечтах российских СМИ и некоторых их украинских коллег, которые обычно не утомляют себя хотя бы более-менее тщательным изучением темы – просто копипастят соответствующие сообщение из российской прессы. Именно поэтому и возникают некоторые нездоровые сенсации, которые потом оборачиваются пшиком.

На удочку российских масс-медиа попались даже в Германии, где назвали Прокопчука "вероятным кандидатом", пишет эксперт. Но были и те кто трезво оценивали ситуацию. В частности, сенаторы США, как республиканцы, так и демократы, единодушно выступили против самой возможности избрания россиянина. А Великобритания, Литва и Украина заявили о планах выйти из Интерпола, если вдруг Прокопчук будет избран председателем.

Летом Соединенное Королевство вместе с США инициировали процедуру ограничения доступа России к базе данных Интерпола из-за "систематического злоупотребления Россией инструментами международного розыска (так называемыми "красными уведомлениями"), внося туда политических противников кремлевского режима. В частности, эти манипуляции постоянно направляются против украинских политиков. Под прицелом России в список Интерпола попали Арсений Аваков, Арсений Яценюк, Игорь Коломойский, Валерий Гелетей, Виктор Муженко и Дмитрий Ярош. В свою очередь, сама Россия не спешит задерживать многих из тех, кто находится в международном розыске по ордерам Интерпола.

Таким образом, можно было с самого начала понять, что россиянин, несмотря на шумиху любых российских СМИ – "сбитый летчик", непроходная кандидатура. Эксперт добавляет, что Украина должна вынести урок из этой ситуации: не нужно слепо верить опубликованномым в прессе рейтингам.

Выборы главы Интерпола состоялись 21 ноября в Дубае. За Ким Чен Янга проголосовали 98 членов Генеральной ассамблеи, за Прокопчука – только 64. Ранее кореец занимал должность старшего вице-президента организации и накануне выборов исполнял обязанности президента Интерпола.

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Что такое Интерпол? Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу, бюро не имеет права вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.