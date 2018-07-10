Россия чует угрозу для себя в словах "Слава Украине!" – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия через захват Крыма и Донбасса чует в словах "Слава Украине!" угрозу для себя.

Об этом глава российского МИД написал на своей странице в Facebook.

Читайте также: Хорватский доброволец, который воюет на Донбассе, записал видеообращение к Виде и Вукоевичу

Приветствие "Слава Украине!" звучит не только патриотично, но и гордо. И для нас, и для наших друзей. Только Россия от него шарахается и воспринимает как враждебное для себя. А причина проста. Россия вероломно напала на Украину и захватила наш Крым и Донбасс. Поэтому в словах "Слава Украине!" и слышит угрозу для себя, еще и требует, чтобы так считал и весь мир,

– написал Климкин.

Кроме этого, Климкин объяснил, почему МИД воздерживается от прямой полемики с FIFA.

"Спорт – формально отделен от политики, хотя нам и не нравится, что сама Федерация явно не отказывается от политических игр", – добавил политик.

Напомним, после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионата мира 2018, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, где заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины", а также использовали приветствие "Слава Украине!". После этого ФИФА вынесла предупреждение Виде, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Впоследствии же ФИФА все же оштрафовала Вукоевича "за неспортивное поведение". Уже после этого было опубликовано еще одно видео с Домагоем Видой, где он снова передает приветствие Киеву (игрок провел 5 лет в киевском "Динамо") и использует лозунг "Слава Украине!".