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Росія чує загрозу для себе у словах "Слава Україні!" – Клімкін

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Клімкін пояснив, чому МЗС утримується від прямої полеміки з FIFA
Клімкін пояснив, чому МЗС утримується від прямої полеміки з FIFA / 24 канал

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Росія через захоплення Криму та Донбасу чує у словах "Слава Україні!" загрозу для себе.

Про це очільник вітчизняного МЗС написав на своїй сторінці у Facebook.

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Вітання "Слава Україні!" звучить не тільки патріотично, а ще й гордо. І для нас, і для наших друзів. Тільки Росія від нього сахається й сприймає як вороже для себе. А причина проста. Росія підступно напала на Україну й загарбала наш Крим і Донбас. Через це у словах «Слава Україні!» й чує загрозу для себе, ще й вимагає, аби так вважав і весь світ,
– написав Клімкін.

Окрім цього, Клімкін пояснив, чому МЗС утримується від прямої полеміки з FIFA.

"Спорт – формально відділений від політики, хоча нам і не подобається, що сама Федерація явно не цурається політичних ігрищ", – додав політик.

Нагадаємо, після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонаті світу 2018, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відеозвернення, де заявили, що це "перемога для "Динамо" та України", а також використали вітання "Слава Україні!". Після цього ФІФА винесло попередження Віді, а Вукоєвіча виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Згодом же ФІФА все таки оштрафувало Вукоєвіча "за неспортивну поведінку". Вже після цього було опубліковано ще одне відео з Домагоєм Відою, де він знову передає вітання Києву (гравець провів 5 років у київському "Динамо") і використовує гасло "Слава Україні!".

Теги: Новини України Новини політики Павло Клімкін МЗС України Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами
Джерело: 24 канал
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