Россия дезинформирует европейцев перед выборами в Европарламент

Россия могла дезинформировать около половины граждан Евросоюза накануне выборов в Европарламент, которые состоятся 23-26 мая. Исследование проводилось в течение 10 дней с 1 по 10 марта.

Исследователи, которые изучали масштабы угрозы, обнаружили, что 6700 аккаунтов, связанных с Россией, разместили вредоносный контент в социальных сетях. Они смогли охватить до 241 миллиона пользователей. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

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Дезинформацию проталкивали с помощью автоматизированных ботов, запрограммированных на подбор конкретных текстовых сигналов. А также людей, которые иногда использовали программное обеспечение для общения через несколько учетных записей одновременно и потенциально избегали алгоритмов для выявления ботов.

Авторы отчета нашли конкретные следы вредных аккаунтов, которые стремились спровоцировать онлайн-споры. Например, распространяли спорный контент о том, стоит ли Палате общин поддерживать соглашение Терезы Мэй о Brexit.



Тереза Мэй

Также после публикации президента Франции Эммануэля Макрона статьи о будущем Европы, наблюдался рост активности аккаунтов на 79%. Они делились контентом, пытаясь дискредитировать его идеи.



Эммануэль Макрон

"Масштабы проблемы огромны. Подъем кампании по дезинформации увеличивается, потому что невероятно трудно остановить их распространение на социальных платформах", – рассказал соучредитель компании SafeGuard Cyber Отавио Фрейре.