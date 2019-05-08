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      Россия дезинформирует европейцев перед выборами в Европарламент

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      Дезинформация от России на территории ЕС
      Дезинформация от России на территории ЕС / narodna-pravda.ua

      Россия могла дезинформировать около половины граждан Евросоюза накануне выборов в Европарламент, которые состоятся 23-26 мая. Исследование проводилось в течение 10 дней с 1 по 10 марта.

      Исследователи, которые изучали масштабы угрозы, обнаружили, что 6700 аккаунтов, связанных с Россией, разместили вредоносный контент в социальных сетях. Они смогли охватить до 241 миллиона пользователей. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

      Читайте также: Потенциальных жертв – десятки: Климкин предупредил ЕС о серьезной угрозе со стороны РФ

      Дезинформацию проталкивали с помощью автоматизированных ботов, запрограммированных на подбор конкретных текстовых сигналов. А также людей, которые иногда использовали программное обеспечение для общения через несколько учетных записей одновременно и потенциально избегали алгоритмов для выявления ботов.

      Авторы отчета нашли конкретные следы вредных аккаунтов, которые стремились спровоцировать онлайн-споры. Например, распространяли спорный контент о том, стоит ли Палате общин поддерживать соглашение Терезы Мэй о Brexit.

      Тереза Мей
      Тереза Мэй

      Также после публикации президента Франции Эммануэля Макрона статьи о будущем Европы, наблюдался рост активности аккаунтов на 79%. Они делились контентом, пытаясь дискредитировать его идеи.

      Еммануель Макрон
      Эммануэль Макрон

      "Масштабы проблемы огромны. Подъем кампании по дезинформации увеличивается, потому что невероятно трудно остановить их распространение на социальных платформах", – рассказал соучредитель компании SafeGuard Cyber Отавио Фрейре.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости России Тереза Мэй Новости Франции Евросоюз Европарламент Великобритания Brexit
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