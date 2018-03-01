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Россия должна уверенно войти в клуб стран "80+", – Путин

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Путин приказал увеличить в России продолжительность жизни
Путин приказал увеличить в России продолжительность жизни / Фото из открытых источников

В четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию заявил, что РФ должна увеличить к концу следующего десятилетия продолжительность жизни в стране с 73 лет до 80 и выше.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Самый важный базовый показатель благополучия граждан страны это, конечно, продолжительность жизни. Напомню, в 2000 году она составляла чуть больше 65 лет, а у мужчин вообще меньше 60. Это не просто мало, это катастрофически мало", – сказал Путин.

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При этом он заверил, что в последние годы темпы роста средней продолжительности жизни в России являются одними из самых высоких в мире.

"Продолжительность жизни увеличилась более чем на 7 лет и составляет 73 года. Но и этого, конечно, недостаточно", – отметил президент России.

"Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня: к концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран "80+", где продолжительность жизни превышает 80 лет. Это такие страны, как Япония, Франция, Германия", – сказал Путин.

Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России
Источник: 24 Канал
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