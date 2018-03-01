Росія повинна впевнено увійти в клуб країн "80+", – Путін

В четвер, 1 березня, президент Росії Володимир Путін під час щорічного послання Федеральним Зборам заявив, що РФ повинна збільшити до кінця наступного десятиліття тривалість життя в країні з 73 років до 80 і вище.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Найважливіший базовий показник благополуччя громадян країни – це, звичайно, тривалість життя. Нагадаю, у 2000 році вона становила трохи більше 65 років, а у чоловіків узагалі менше – 60. Це не просто мало, це трагічно мало", – сказав Путін.

Читайте також: Путін розповів, кому окрім РФ завдають збитку антиросійські санкції

При цьому він запевнив, що в останні роки темпи зростання середньої тривалості життя в Росії є одними з найвищих у світі.

"Тривалість життя збільшилася більш ніж на 7 років і становить 73 роки. Але і цього, звичайно, недостатньо", – зазначив президент Росії.

"Сьогодні ми зобов'язані поставити перед собою мету принципово нового рівня: до кінця наступного десятиліття Росія повинна впевнено увійти в клуб країн "80+", де тривалість життя перевищує 80 років. Це такі країни, як Японія, Франція, Німеччина", – сказав Путін.