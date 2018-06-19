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Россия – Египет: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

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Россия – Египет видео голов и моментов матча Чемпионата мира 2018
Россия – Египет видео голов и моментов матча Чемпионата мира 2018

Сборные России и Египта на Чемпионате мира открывали второй тур. Первое взятие ворот в этой игре – это был автогол.

Гол в этом матче был забит уже во втором тайме. Автором автогола стал Фхтем Фатхи, который неудачно выбивал мяч из собственной штрафной после прострела на Артема Дзюбу.

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Гол в ворота Египта

Вскоре Россия удвоит счет. Автор гола – Денис Черышев.

Гол Черышева в ворота Египта

После этого египтяне "посыпались" и пропустили в третий раз. Гол забил Артем Дзюба.

Гол Дзюбы

Египет сократил отставание с пенальти. В штрафной сбили Мохамеда Салаха и египтянин четко реализовал пенальти. Стоит отметить, что перед тем судья указал на штрафной, зафиксировав нарушение вне пределов штрафной. Однако впоследствии изменил свое решение.

Гол Салаха в ворота России

 

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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