Россия – Египет: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Сборные России и Египта на Чемпионате мира открывали второй тур. Первое взятие ворот в этой игре – это был автогол.

Гол в этом матче был забит уже во втором тайме. Автором автогола стал Фхтем Фатхи, который неудачно выбивал мяч из собственной штрафной после прострела на Артема Дзюбу.

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Гол в ворота Египта

Вскоре Россия удвоит счет. Автор гола – Денис Черышев.

Гол Черышева в ворота Египта

После этого египтяне "посыпались" и пропустили в третий раз. Гол забил Артем Дзюба.

Гол Дзюбы

Египет сократил отставание с пенальти. В штрафной сбили Мохамеда Салаха и египтянин четко реализовал пенальти. Стоит отметить, что перед тем судья указал на штрафной, зафиксировав нарушение вне пределов штрафной. Однако впоследствии изменил свое решение.

Гол Салаха в ворота России