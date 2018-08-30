10:50
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
24°C 12°C
  • пятница
    25°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Россия готовится к конфронтации с НАТО, – военный

634 Читати новину українською
Путин боится НАТО?
Путин боится НАТО? / Ipress

Главная задача российских военных учений "Восток-2018" – формирование группы войск на западных границах России для противостояния с НАТО. РФ пытается обезопасить себя от угрозы НАТО. Но чего-то слишком масштабного не будет. У России нет денег.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

Читайте также: Иловайская битва окончательно расставила все точки над "і", – заместитель Авакова

По его словам, не будет масштабных перемещений "полчищ вооруженных сил РФ, которые пойдут по нескошенным травам". Это будут командно-штабные учения с этапами отработки на полигонах. Также, отмечает Жданов, не увидим мы и новых образцов военной техники. О чем заявил вице-премьер России по вопросам обороны Борисов, который отметил, что дорогих новинок вооруженные силы России не будут покупать.

России вместо дорогого танка "Армата" лучше использовать Т-72. Это говорит о том, что у РФ нет денег на перевооружение, и Москва будет наращивать свой военный потенциал за счет имеющихся запасов. Из восьми тысяч танков, которые числятся в боевом составе РФ – реально исправных боевых машин – около тысячи. Все остальное – за Уралом на базах хранения,
– отмечает Олег Жданов.

В то же время, отмечает военный, эти учения, по сути, возврат в 90-е годы. Тогда предел противостояния НАТО и СССР проходил по границе ГДР и ФРГ.

"Сегодня противостояние России с НАТО сместилось на западную границу РФ. Поэтому Россия и формирует 8-ю и 20-ю полевые армии вдоль границы с Украиной, создает военные базы под Белгородом, Воронежем, Ростовом. С одной стороны, это консолидирует российское общество, с другой – показывает НАТО, что Россия готова к конфронтации", – говорит эксперт.

При этом Олег Жданов также отметил, что РФ "натаскивает" своих военных в реальных боевых действиях. В частности, часть боеспособных частей находится под Новороссийском в готовности к переброске в Сирию. Кроме того, сейчас группировку численностью около 10-15 тысяч находится в Сирии, а не четыре, как говорит Путин. Россия прогнала через Сирию уже около 65 тысяч военных. То есть уровень военной подготовки у них высокий за счет опыта ведения военных действий, в том числе и в Украине.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу объявил о крупнейшие с 1981 года военные учения "Восток-2018". Отмечается, что маневры пройдут с 11 по 15 сентября сентября, всего в учениях примут участие около 300 тысяч военнослужащих и около 36 тысяч единиц наземной техники, более тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России НАТО Война в Сирии
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Торговая война между США и Китаем: сводка с фронта
сегодня, 08:42 Торговая война между США и Китаем: сводка с фронта
Тимур Чмерук
Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
29 августа, 23:00 Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
Віталій Шабунін
Imagine Dragons перепели на украинском: оригинальный кавер
сегодня, 10:40 Imagine Dragons перепели на украинском: оригинальный кавер
Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
29 августа, 22:02 Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
Олексій Чибісов
"Горшок в дыре" и "ёжик под диваном": практические советы туристу, как "переварить" Будапешт
29 августа, 20:29 "Горшок в дыре" и "ёжик под диваном": практические советы туристу, как "переварить" Будапешт
Олесь Друкач
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Почему мужчинам нравятся женщины на каблуках: исследование
 24 июня 2017 , 01:04
В Полтаве осквернили мемориал в честь героев Майдана и АТО
 27 января 2015 , 00:50 1
Роналду показал, как фанаты роскошно встретили сборную Португалии
 11 июля 2016 , 19:08
Вызов Зозули и Федецкого в сборную – это не совсем последовательно со стороны Шевченко, – легенда "Динамо"
 10 ноября 2016 , 11:03
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук