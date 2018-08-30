Россия готовится к конфронтации с НАТО, – военный

Главная задача российских военных учений "Восток-2018" – формирование группы войск на западных границах России для противостояния с НАТО. РФ пытается обезопасить себя от угрозы НАТО. Но чего-то слишком масштабного не будет. У России нет денег.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, не будет масштабных перемещений "полчищ вооруженных сил РФ, которые пойдут по нескошенным травам". Это будут командно-штабные учения с этапами отработки на полигонах. Также, отмечает Жданов, не увидим мы и новых образцов военной техники. О чем заявил вице-премьер России по вопросам обороны Борисов, который отметил, что дорогих новинок вооруженные силы России не будут покупать.

России вместо дорогого танка "Армата" лучше использовать Т-72. Это говорит о том, что у РФ нет денег на перевооружение, и Москва будет наращивать свой военный потенциал за счет имеющихся запасов. Из восьми тысяч танков, которые числятся в боевом составе РФ – реально исправных боевых машин – около тысячи. Все остальное – за Уралом на базах хранения,

– отмечает Олег Жданов.

В то же время, отмечает военный, эти учения, по сути, возврат в 90-е годы. Тогда предел противостояния НАТО и СССР проходил по границе ГДР и ФРГ.

"Сегодня противостояние России с НАТО сместилось на западную границу РФ. Поэтому Россия и формирует 8-ю и 20-ю полевые армии вдоль границы с Украиной, создает военные базы под Белгородом, Воронежем, Ростовом. С одной стороны, это консолидирует российское общество, с другой – показывает НАТО, что Россия готова к конфронтации", – говорит эксперт.

При этом Олег Жданов также отметил, что РФ "натаскивает" своих военных в реальных боевых действиях. В частности, часть боеспособных частей находится под Новороссийском в готовности к переброске в Сирию. Кроме того, сейчас группировку численностью около 10-15 тысяч находится в Сирии, а не четыре, как говорит Путин. Россия прогнала через Сирию уже около 65 тысяч военных. То есть уровень военной подготовки у них высокий за счет опыта ведения военных действий, в том числе и в Украине.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу объявил о крупнейшие с 1981 года военные учения "Восток-2018". Отмечается, что маневры пройдут с 11 по 15 сентября сентября, всего в учениях примут участие около 300 тысяч военнослужащих и около 36 тысяч единиц наземной техники, более тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников.