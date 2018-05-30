Россия готовится развернуть ядерное оружие в Крыму, – Климкин
Мир и Украина должны сохранять бдительность в отношении деятельности России в оккупированном Крыму, особенно учитывая то, что Москва активно милитаризирует полуостров.
Такое мнение во время заседания Совета Безопасности ООН выразил министр иностранных дел Павел Климкин.
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Он напомнил, что своими действиями по Крыму Россия грубо нарушает Устав ООН и бросает вызов международному праву.
Также Климкин отметил, что захватив полуостров Москва начала активно его милитаризировать и превращать в огромную военную базу.
Россия фактически вдвое увеличила количество своих военных в Крыму и продолжает готовить крымскую военную инфраструктуру для развертывания ядерного оружия, включая переоснащение советского объекта для хранения ядерных боеголовок,
– заявил дипломат.