Россия готовится развернуть ядерное оружие в Крыму, – Климкин

Мир и Украина должны сохранять бдительность в отношении деятельности России в оккупированном Крыму, особенно учитывая то, что Москва активно милитаризирует полуостров.

Такое мнение во время заседания Совета Безопасности ООН выразил министр иностранных дел Павел Климкин.

Читайте также: Постпред Порошенко назвал реальную цель строительства Россией Крымского моста

Он напомнил, что своими действиями по Крыму Россия грубо нарушает Устав ООН и бросает вызов международному праву.

Также Климкин отметил, что захватив полуостров Москва начала активно его милитаризировать и превращать в огромную военную базу.

Россия фактически вдвое увеличила количество своих военных в Крыму и продолжает готовить крымскую военную инфраструктуру для развертывания ядерного оружия, включая переоснащение советского объекта для хранения ядерных боеголовок,

– заявил дипломат.