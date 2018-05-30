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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Росія готується розгорнути ядерну зброю в Криму, – Клімкін

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Павло Клімкін
Павло Клімкін / 24 Канал

Світ та Україна повинні зберігати пильність щодо діяльності Росії в окупованому Криму, особливо з огляду на те, що Москва активно мілітаризовує півострів.

Таку думку під час засідання Ради Безпеки ООН висловив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

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Він нагадав, що своїми діями щодо Криму Росія грубо порушує Статут ООН та кидає виклик міжнародному праву.

Також Клімкін наголосив, що захопивши півострів Москва почала активно його мілітаризовувати та перетворювати на величезну військову базу.

Росія фактично вдвічі збільшила кількість своїх військових у Криму і продовжує готувати кримську військову інфраструктуру для розгортання ядерної зброї, включаючи переоснащення радянського об'єкту для зберігання ядерних боєголовок,
– заявив дипломат.

Теги: Новини України Павло Клімкін ООН Анексія Криму Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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