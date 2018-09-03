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Россия хочет разделить Украину всеми возможными способами, – Климкин

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин / Сегодня

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Москва пытается "разделить Украину, используя все возможные средства". По его словам, Россия рассматривает людей как "человеческие материалы", которые будут потрачены.

Об этом он рассказал в интервью The Independent.

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Павел Климкин напомнил, что Петр Порошенко собирается расторгнуть договор о российско-украинской дружбе, подписанный в 1997 году.

Говорить о дружбе и сотрудничестве, будь то в политическом или эмоциональном плане, является тотальным мусором. Россия нарушила каждый пункт, даже преамбулу договора,
– сказал он.

По словам министра иностранных дел Украины, "российская цель состоит в том, чтобы разрушить украинский демократический проект и сломать Украину, используя все возможные средства".

Что касается вопроса об украинских политзаключенных, то Климкин отметил, что Кремль "не ценит человеческую жизнь".

Это два принципиально разных мира. Мы предлагаем различные схемы обмена заключенных, но Кремль, кажется, не заботится о своих людях. Мы совершенно разные,
– прокомментировал министр МИД Украины.

Однако, Климкин выразил надежду, что Россия в конце концов согласится на сделку об обмене политзаключенными.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Новости политики Украина – Россия Павел Климкин
Источник: 24 канал
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