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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Россия хочет разрушить единство ЕС и НАТО, – разведка Эстонии

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Россия пытается разрушить единство Евросоюза и НАТО
Россия пытается разрушить единство Евросоюза и НАТО / Фото из открытых источников

Российская Федерация пытается разрушить единство Европейского союза и Североатлантического альянса, и если ей это удастся, то это составит непосредственную угрозу для Эстонии.

Об этом заявил глава Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран в интервью Postimees, передает ERR.

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"В интересах безопасности Эстонии, чтобы влияние Кремля на наших союзников не принесло успеха. Мы должны привлекать к этой теме внимание служб разведки западных стран и широкой общественности", – отметил он.

По словам эстонца, Департамент внешней разведки неоднократно обращал внимание на действия России в Европе.

Мы говорили об этом в двух наших последних публичных отчетах. Мы подробно описали, как Россия использует европейских политиков в качестве агентов влияния, и я рад, если эта тема вызывает дебаты, потому что, как я уже сказал, это лучшее оружие в борьбе с вмешательством,
– отметил Марран.

Он также добавил, что западные политики обращают меньше внимания на такие действия России, ведь больше фокусируются на информационной войне или кибератаках, за которымы стоит Москва.

"Наша задача – привлечь внимание союзников ко всем аспектам действий России", – подытожил Марран.

Теги: Новости политики Новости России Эстония Евросоюз НАТО
Источник: 24 Канал
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