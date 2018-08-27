Россия хочет разрушить единство ЕС и НАТО, – разведка Эстонии

Российская Федерация пытается разрушить единство Европейского союза и Североатлантического альянса, и если ей это удастся, то это составит непосредственную угрозу для Эстонии.

Об этом заявил глава Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран в интервью Postimees, передает ERR.

Читайте также: Экс-президент Эстонии назвал регионы, которые может потерять Россия, если нападет на его страну

"В интересах безопасности Эстонии, чтобы влияние Кремля на наших союзников не принесло успеха. Мы должны привлекать к этой теме внимание служб разведки западных стран и широкой общественности", – отметил он.



По словам эстонца, Департамент внешней разведки неоднократно обращал внимание на действия России в Европе.

Мы говорили об этом в двух наших последних публичных отчетах. Мы подробно описали, как Россия использует европейских политиков в качестве агентов влияния, и я рад, если эта тема вызывает дебаты, потому что, как я уже сказал, это лучшее оружие в борьбе с вмешательством,

– отметил Марран.

Он также добавил, что западные политики обращают меньше внимания на такие действия России, ведь больше фокусируются на информационной войне или кибератаках, за которымы стоит Москва.



"Наша задача – привлечь внимание союзников ко всем аспектам действий России", – подытожил Марран.