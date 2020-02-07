Россия хочет вернуть Украине Донбасс, – Дейнега назвал цель Путина
Российская Федерация начинает экономить. И это плохая новость для контролируемых ею главарей псевдореспублик на Востоке Украины.
Такое мнение в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" озвучил Виталий Дейнега. По его словам, вызванные пророссийскими боевиками западные санкции и их тотально дотационные экономики оплачиваются из карманов российских граждан, которые начинают выражать свое недовольство.
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"Поэтому Россия хочет вернуть нам Донбасс. И сделать это как можно скорее", – сказал автор блога.
Она точно не намерена платить за его восстановление – нет. Так же она не собирается терять там свое влияние. Именно поэтому за последний год там раздали более 120 тысяч российских паспортов. Чтобы через какое-то время уйти их "защищать",
– отметил Дейнега.
Он рассказал, что Россия ведет войну бедняка. Сейчас ей нужны деньги на социалку, а не на войну. Как только их экономика отойдет от санкций, которые снимут в случае возврата Донбасса, они начнут инвестировать больше денег в свою дальнейшую экспансию в Украине.
Также добавил: "Если нам и вернут Донбасс – это не означает, что война закончилась. Это означает, что она стала на паузу или изменила форму. И не больше".
Смотрите полный выпуск видеоблога "Хроники необъявленной войны":