Россия хочет вернуть Украине Донбасс, – Дейнега назвал цель Путина

Российская Федерация начинает экономить. И это плохая новость для контролируемых ею главарей псевдореспублик на Востоке Украины.

Такое мнение в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" озвучил Виталий Дейнега. По его словам, вызванные пророссийскими боевиками западные санкции и их тотально дотационные экономики оплачиваются из карманов российских граждан, которые начинают выражать свое недовольство.

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"Поэтому Россия хочет вернуть нам Донбасс. И сделать это как можно скорее", – сказал автор блога.

Она точно не намерена платить за его восстановление – нет. Так же она не собирается терять там свое влияние. Именно поэтому за последний год там раздали более 120 тысяч российских паспортов. Чтобы через какое-то время уйти их "защищать",

– отметил Дейнега.

Он рассказал, что Россия ведет войну бедняка. Сейчас ей нужны деньги на социалку, а не на войну. Как только их экономика отойдет от санкций, которые снимут в случае возврата Донбасса, они начнут инвестировать больше денег в свою дальнейшую экспансию в Украине.

Также добавил: "Если нам и вернут Донбасс – это не означает, что война закончилась. Это означает, что она стала на паузу или изменила форму. И не больше".

Смотрите полный выпуск видеоблога "Хроники необъявленной войны":