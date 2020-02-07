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      Россия хочет вернуть Украине Донбасс, – Дейнега назвал цель Путина

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      Россия хочет вернуть Украине Донбасс / Getty images

      Российская Федерация начинает экономить. И это плохая новость для контролируемых ею главарей псевдореспублик на Востоке Украины.

      Такое мнение в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" озвучил Виталий Дейнега. По его словам, вызванные пророссийскими боевиками западные санкции и их тотально дотационные экономики оплачиваются из карманов российских граждан, которые начинают выражать свое недовольство.

      Обратите внимание! Месть КГБиста: Путин хочет увидеть коллапс Запада – он будет действовать постепенно

      "Поэтому Россия хочет вернуть нам Донбасс. И сделать это как можно скорее", – сказал автор блога.

      Она точно не намерена платить за его восстановление – нет. Так же она не собирается терять там свое влияние. Именно поэтому за последний год там раздали более 120 тысяч российских паспортов. Чтобы через какое-то время уйти их "защищать",
      – отметил Дейнега.

      Он рассказал, что Россия ведет войну бедняка. Сейчас ей нужны деньги на социалку, а не на войну. Как только их экономика отойдет от санкций, которые снимут в случае возврата Донбасса, они начнут инвестировать больше денег в свою дальнейшую экспансию в Украине.

      Также добавил: "Если нам и вернут Донбасс – это не означает, что война закончилась. Это означает, что она стала на паузу или изменила форму. И не больше".

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Хроники необъявленной войны":

       

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      Автор: Виталий Дейнега
      Теги: Новости Украины Видеоблоги Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Пророссийские боевики
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