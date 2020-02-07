Росія хоче повернути Україні Донбас, – Дейнега назвав мету Путіна

Російська Федерація починає економити. І це погана новина для контрольованих нею ватажків псевдореспублік на Сході України.

Таку думку в своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" озвучив Віталій Дейнега. За його словами, спричинені проросійськими бойовиками західні санкції і їх тотально дотаційні економіки оплачуються з кишень російських громадян, які починають висловлювати своє незадоволення.

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"Тому Росія хоче повернути нам Донбас. І зробити це якомога швидше", – сказав автор блогу.

Вона точно не має наміру платити за його відновлення – ні. Так само вона не збирається втрачати там свій вплив. Саме тому за останній рік там роздали понад 120 тисяч російських паспортів. Щоб через якийсь час піти їх "захищати",

– наголосив Дейнега.

Він розповів, що Росія веде війну бідняка. Зараз їй потрібні гроші на соціалку, а не на війну. Як тільки їхня економіка відійде від санкцій, які знімуть у разі повернення Донбасу, вони почнуть інвестувати більше грошей у свою подальшу експансію в Україні.

Також додав: "Якщо нам і повернуть Донбас – це не означатиме, що війна закінчилась. Це означатиме, що вона стала на паузу чи змінила форму. І не більше".

Дивіться повний випуск відеоблогу "Хроніки неоголошеної війни":