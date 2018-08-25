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Россия и еще две страны проведут военные учения с симулированием ядерного нападения

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Россия, Китай и Монголия проведут военные учения "Восток-18"
Россия, Китай и Монголия проведут военные учения "Восток-18" / Rg.ru

Россия, Китай и Монголия планируют с 11 по 15 сентября провести масштабные военные учения "Восток-18". По сообщению чиновников США, эти учения будут включать симулирование ядерного нападения.

Об этом сообщает издание "Голос Америки".

Как известило китайское оборонное ведомство, для участия в учениях страна пришлет в Россию более 3 тысяч 200 военных и 900 единиц военного оборудования а также 30 самолетов.

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Мы призываем Россию предпринять шаги для того, чтобы предоставить информацию относительно этих учений и операций в Европе, четко объяснить намерения и минимизировать риски возникновения недоразумения,
– отметил представитель Пентагона Эрик Пагон, отвечая на вопрос о "Востоке-18".

В этих военных учениях также впервые примет участие Монголия. Эта страна была союзником СССР в 1990-х, но в последнее время старалась построить отношения с США, несмотря на то, что страна географически расположена между Россией и Китаем.

Как рассказал изданию The Washington Free Beacon чиновник Пентагона, американские разведывательные службы будут внимательно наблюдать за учениями, ведь ожидается, что будет проведено симуляцию использования ядерного оружия.

"Это их стратегический посыл", – сказал чиновник Минобороны США о Китае и России.

"В течение почти 20 лет на учениях "Восток" Россия отрабатывала свою новую доктрину "эскалации ради деэскалации" с использованием нового маломощного ядерного оружия, которое может в основном запускать артиллерия", – заявил главный исследователь аналитического центра International Assessment and Strategy Center Рик Фишер.

Издание также отмечает, что Пентагон очень обеспокоен новой доктриной России с быстрой эскалации будущих конфликтов с использованием ядерного оружия после начала военных действий.

Теги: Новости политики Новости США Китай Новости России Ядерная безопасность Пентагон
Источник: 24 Канал
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