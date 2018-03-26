Россия и Иран несут моральную ответственность за страдания сирийцев, – МИД Канады

В министерстве иностранных дел Канады заявили, что Россия и Иран несут моральную ответственность за длительные страдания народа Сирии.

Такую позицию высказала министр иностранных дел Канады Фриланд по случаю седьмой годовщины начала гражданской войны в Сирии, сообщает Укринформ.

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Россия и Иран – союзники сирийского режима – несут моральную ответственность за длительное страдания народа Сирии,

– сказала Фриланд.

Она призвала международное сообщество продолжать финансово поддерживать работу по сбору на территории Сирии доказательств совершения военных преступлений и усилия по помощи местному населению.

"После семи лет, слов для описания масштаба человеческих страданий в Сирии больше нет. История будет строго смотреть на нас, если мы не сделаем коллективных действий для прекращения этого конфликта. Мы не можем позволить, чтобы то, что сейчас происходит в Сирии, стало нормой, как часто случается в настоящее время", – подчеркнула глава МИД Канады.