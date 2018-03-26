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Росія та Іран несуть моральну відповідальність за страждання сирійців, – МЗС Канади

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Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд
Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд / ukrainian.voanews.com

У міністерстві закордонних справ Канади заявили, що Росія та Іран несуть моральну відповідальність за тривале страждання народу Сирії.

Таку позицію висловила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд із нагоди сьомої річниці початку громадянської війни у Сирії, повідомляє Укрінформ.

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Росія та Іран – союзники сирійського режиму – несуть моральну відповідальність за тривале страждання народу Сирії,
– сказала Фріланд.

Вона закликала міжнародну спільноту продовжувати фінансово підтримувати роботу зі збору на території Сирії доказів вчинення воєнних злочинів та зусилля із допомоги місцевому населенню.

"Після семи років, слів для опису масштабу людських страждань у Сирії більше немає. Історія суворо дивитиметься на нас, якщо ми не вчинимо колективних дій для припинення цього конфлікту. Ми не можемо дозволити, аби те, що нині відбувається у Сирії, стало нормою, як часто трапляється нині", – наголосила глава МЗС Канади.

Теги: Новини політики Новини Росії Війна у Сирії Христя Фріланд Канада
Джерело: 24 Канал
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