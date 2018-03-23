Росія бомбардувальниками знищила 37 дітей та жінок
Правозахисники звинуватили Росію у бомбардуванні сирійського міста Ірбіна, яке забрало життя 37 мирних жителів.
Зокрема у Twitter про це повідомила гуманітарна організація "Білі шоломи".
Правозахисники повідомили, що для бомбардування росіяни використовували напалмові бомби.
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Серед загиблих переважну більшість становлять жінки і діти.
Джерело: 24 Канал
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