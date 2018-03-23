Вследствие налета российских бомбардировщиков погибли 37 детей и женщин
Правозащитники обвинили Россию в бомбардировке сирийского города Ирбина, унесшей жизни 37 мирных жителей.
В частности в Twitter об этом сообщила гуманитарная организация "Белые каски".
Правозащитники сообщили, что для бомбардировки россияне использовали напалмовые бомбы.
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Среди погибших подавляющее большинство составляют женщины и дети.
Источник: 24 Канал
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