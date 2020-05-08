Россия и Китай объединяются ради СССР
Москва и Пекин заявили об "общей победе над фашистскими захватчиками" и объединяются для защиты "правильной истории" во Второй мировой войне.
Напередодні роковин тріумфу радянської окупації над більшою частиною Східної Європи, що встановилася у результаті Другої світової війни, скандальний посол КНР у Росії заявив про "єднання" Росії та Китаю для захисту "правильної історії" про наслідки вбивчої війни. Про це передає російська пропаганда, з посиланням на міжурядовий телеміст від 7 травня 2020 року.
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Зокрема, посол Чжан Ханьхуей наполягає на тому, що Кремль і Пекін мають діяти спільно та рішуче, аби зупинити спроби Заходу переосмислити наслідки Другої світової. Йдеться про ревізію ролі СРСР як "захисника світу" та ототожнення нацистського режиму Гітлера та комуністичного режиму Союзу.
Телеміст Москва-Китай
Ми, безумовно, маємо попередити світ, аби він не забував важливі уроки Другої світової війни. Вони не можуть бути піддані ревізії чи сумнівам,
– заявив смотрящий Пекіна за Східною Європою у ході китайсько-російського телемосту, присвяченого "празднованию великой победы".
Окрім цього, посол заявив про намір Китаю створити нові міжнародні відносини, які будуть засновані на "співпраці, транспарентності та концепції єдиної долі для всього світу.
Пропагандист Сергій Наришкін заявив, що саме Росія та Китай разом принесли "Великую победу", а також понесли найбільші втрати. Він стверджує, що саме народи Росії та Китаю звільнили світ від фашизму, а Захід посягає на історичну правду та призменшує значення ролі Росії та Китаю.
На тому ж телемосту виступав й посол Росії у КНР, який заявив, що китайці в захваті від пропагандистського проекту "Бессмертный полк", що проводиться в Пекіні з 2016 року. Він розповів, що щорічно кількість людей лиш збільшувалася, і у 2019 році, у парку совєтско-китайської дружби, зібралося 400 "однополчан". Серед них були китайські та російські школярі, що тримали портрети дідів, які воювали з "імперіалістичною" Японією. При цьому, про портрети яких саме російських дідів, що воювали з імперіалістами, йдеться – не уточняється: можливо, – ветеранів "русско-японской" війни початку ХХ сторіччя. Цьогоріч російсько-китайська акція пройде онлайн.
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Телеміст йшов понад 2 години і повністю прослухати його я, відверто, не зміг, – занадто бридко. Кожен виступ – це взаємнооблизування дуп Путіна, Сі, Сталіна та Мао, та фанфари для вічної дружби КНР та Кремля.