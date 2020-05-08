Росія та Китай об'єднуються заради СРСР

Москва та Пекін заявили про "общую победу над фашистскими захватчиками" та об'єднуються для захисту "правильної історії" у Другій світовій війні.

Напередодні роковин тріумфу радянської окупації над більшою частиною Східної Європи, що встановилася у результаті Другої світової війни, скандальний посол КНР у Росії заявив про "єднання" Росії та Китаю для захисту "правильної історії" про наслідки вбивчої війни. Про це передає російська пропаганда, з посиланням на міжурядовий телеміст від 7 травня 2020 року.

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Зокрема, посол Чжан Ханьхуей наполягає на тому, що Кремль і Пекін мають діяти спільно та рішуче, аби зупинити спроби Заходу переосмислити наслідки Другої світової. Йдеться про ревізію ролі СРСР як "захисника світу" та ототожнення нацистського режиму Гітлера та комуністичного режиму Союзу.



Телеміст Москва-Китай